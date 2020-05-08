Все футболисты «Интера» сдали отрицательные анализы на коронавирус, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

В заявлении на официальном сайте миланского клуба говорится, что команда вернется к индивидуальным тренировкам на базе с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» было выявлено 6 зараженных, а в «Сампдории» и «Милане» зафиксировали 3 подобных случая.

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Tutti i test medici ai quali ? stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi ? https://t.co/cECHLrz5SV#FCIM — Inter (@Inter) May 8, 2020

Чемпионат Италии-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано 215 858 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 29 958 летальных исходов, выздоровели 96 726 человек.