«Все еще люблю тебя» Балотелли и Кьеллини помирились

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающий «Брешии» Марио Балотелли пришли к примирению. Ранее игрок туринцев опубликовал отрывок из своей книги, в котором раскритиковал форварда.

— Хотя ты и неожиданно вонзил мне нож в спину, я все еще люблю тебя. Обнимаю, легенда! — написал Балотелли на футболке, которую подарил защитнику.

— Не мог определиться, вставлять отрывок в книгу или нет, но тогда чувствовал бы себя лицемером, — ответил Кьеллини. — Делая ошибки, я многому научился и продолжаю делать это. Надеюсь снова увидеть тебя на поле.