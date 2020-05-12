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«Все еще люблю тебя» Балотелли и Кьеллини помирились

18:09
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающий «Брешии» Марио Балотелли пришли к примирению. Ранее игрок туринцев опубликовал отрывок из своей книги, в котором раскритиковал форварда.

— Хотя ты и неожиданно вонзил мне нож в спину, я все еще люблю тебя. Обнимаю, легенда! — написал Балотелли на футболке, которую подарил защитнику.

— Не мог определиться, вставлять отрывок в книгу или нет, но тогда чувствовал бы себя лицемером, — ответил Кьеллини. — Делая ошибки, я многому научился и продолжаю делать это. Надеюсь снова увидеть тебя на поле.

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