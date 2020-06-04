«Все еще болею». Почему Балотелли пропускает тренировки?

Форвард «Брешии» Марио Балотелли опубликовал новую фотографию в stories Instagram. «Все еще болею», — написал он.

До этого сообщалось, что 29-летний нападающий прогуливает тренировки. Ранее президент клуба Массимо Челлино заявил, что Балотелли может покинуть команду из-за прогулов и выражал разочарование в том, что заключил с ним контракт. Сам футболист опровергал обвинения в том, что не является на тренировки, утверждая, что занимается дважды в день под прицелом камер журналистов.

Балотелли перешел в «Брешию» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20. Контракт игрока с «Брешией» действует до конца июня 2022 года.