Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не обвиняет рефери Пьеро Джакомелли в назначении двух пенальти в матче против «Милана» (3:3). Также он признался, что доволен результатом.

— Пенальти? Мне не нужно это комментировать, у всех нас бывают дни, когда мы делаем ошибки. Арбитр совершал ошибки для обеих команд, — сказал Фосека Sky Sport после игры. — Хорошо, что мы забили три мяча, но не так хорошо, что мы пропустили три. Это была равная игра, «Рома» начала с пропущенного мяча, но отреагировала хорошо и смело. Считаю, что это положительный результат.