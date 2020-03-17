«Все будет хорошо». Пьянич поддержал Матюиди, у которого диагностировали коронавирус

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич в своем Instagram опубликовал фотографию с одноклубником Блезом Матюиди, у которого ранее обнаружили коронавирус.

«Сил тебе, мой брат! Все будет хорошо», — подписал фото Пьянич.

Ранее сообщалось, что вирус был выявлен у защитника туринцев Даниеле Ругани. 121 сотрудник «Ювентуса», включая игроков и тренеров, находятся на карантине.

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