Все 20 команд серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон-2019/20

Все 20 команд серии А поддержали идею о том, чтобы возобновить сезон-2019/20, приостановленный из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

Как сообщает издание, на сегодняшнем собрании, посвященном решению вопроса о правах на трансляцию чемпионата, все клубы высказались о необходимости доиграть сезон до конца.

Ранее в Италии смягчили условия карантина, связанного с пандемией коронавируса. С 4 мая футболисты смогут тренироваться индивидуально, а с 18 мая они смогут проводить тренировки на клубных базах.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 205 463 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 967 летальных исходов, выздоровели 75 945 человек.