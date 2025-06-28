Вратарь «Удинезе» Окойе может быть дисквалифицирован на 4 года

Голкипер «Удинезе» Мадука Окойе может получить длительную дисквалификацию из-за желтой карточки, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 25-летний нигериец подозревается в участии в договорном инциденте. В матче против «Лацио» в марте 2024 года вратарь на 64-й минуте получил желтую карточку за затяжку времени. На это событие было зафиксировано большое количество ставок. За выигрыши по данному событию бумекеры выплатили более 120 тысяч евро.

Материалы дела переданы в прокуратуру Италии. Футболисту грозит дисквафиликация длительностью до 4 лет.

В сезоне-2024/25 Окойе сыграл в 26 матчах во всех турнирах и пропустил 40 голов (при 5 играх на ноль). Также вратарь принимал участие в товарищеском матче сборной Нигерии против России (1:1) 6 июня.