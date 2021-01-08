Вратарь «Специи» решил стать голкипером из-за знакомства дедушки с Яшиным

Вратарь «Специи» Иван Проведель рассказал, что в детстве он выбрал амплуа из-за знакомства его дедушки с легендарным советским голкипером Львом Яшиным, сообщает La Gazzetta dello Sport. Проведель начинал карьеру на детском уровне на позиции нападающего, однако решил встать в ворота уже в подростковом возрасте.

По словам Проведеля, они вместе с матерью Еленой регулярно ездили к ней на родину в Россию. Однажды бабушка рассказала, что его дед был знаком со Львом Яшиным, после чего Проведель загорелся желанием тоже стать голкипером.

— Мне говорили, что уже поздно, что мне уже 15 лет, — сказал Проведель.

Несмотря на это, он не оставил идею. В 2013 году Проведель дебютировал на взрослом уровне в составе «Пизы». Впоследствии он защищал цвета «Перуджи», «Модены», «Про Верчелли», а в 2018 году дебютировал в серии A в составе «Эмполи».

Навыки нападающего помогли Проведелю в сезоне-2019/20, когда он забил гол в концовке игры серии B за «Юве Стабию» и принес команде ничью с «Асколи» (2:2). Летом 2020 года Проведель перешел из «Эмполи» в «Специю», где с ходу стал первым номером.