Вратарь «Пармы» Сузуки пропустит 3-4 месяца

Вратарь «Пармы» и сборной Японии Дзион Судзуки выбыл из строя на 3-4 месяца после операции, которая была проведена в пятницу, сообщает пресс-служба клуба. Хирургическое вмешательство прошло в Институте комплексной спортивной медицины при Медицинской школе Университета Кэйо в Токио.

«Хирургическая стабилизация ладьевидной кости и третьего пальца левой руки прошла успешно. Теперь игрок начнет первый этап реабилитации в Японии, постоянно контактируя с медицинским персоналом «Пармы», — говорится в пресс-релизе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб будет искать нового голкипера среди игроков, которые сейчас без контрактов.

В этом сезоне 23-летний Судзуки сыграл в 13 матчах во всех турнирах и пропустил 16 голов.