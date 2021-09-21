Вратарь «Милана» Меньян подвергся расистским оскорблениям перед матчем с «Ювентусом»
11:27
Вратарь «Милана» Майк Меньян подвергся оскорблениям перед матчем четвертого тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1), сообщает Twitter Storie Silenti.
Во время предматчевой разминки фанаты «Ювентуса» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Меньяна. Они называли его «обезьяной» и «негром».
«Милан» за четыре тура набрал десять очков и занимает третью позицию в чемпионате Италии. «Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место.
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