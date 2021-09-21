Вратарь «Милана» Меньян подвергся расистским оскорблениям перед матчем с «Ювентусом»

Вратарь «Милана» Майк Меньян подвергся оскорблениям перед матчем четвертого тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1), сообщает Twitter Storie Silenti.

Во время предматчевой разминки фанаты «Ювентуса» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Меньяна. Они называли его «обезьяной» и «негром».

Ancora una volta frasi razziste nel calcio. Insulti razzisti @mmseize del @acmilan, durante il prepartita prima della sfida di ieri sera con la @juventusfc, valida per il 4 turno del campionato di @SerieA #JuventusMilan Il secondo video nei commenti #Juventus #Milan pic.twitter.com/V9CZzOEMeF — Storie Silenti (@StorieSilenti) September 20, 2021

«Милан» за четыре тура набрал десять очков и занимает третью позицию в чемпионате Италии. «Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место.