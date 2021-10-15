Голкипер «Милана» Майк Меньян обратился к болельщикам после операции. 26-летний француз выбыл из строя на 10 недель из-за проблем с левым запястьем.

«Мое левое крыло пострадало, возвращение в воздух будет опасным. Спасибо всем за сообщения и поддержку, вместе мы сильнее «, — написал Меньян в Twitter.

Напомним, Меньян перешл из «Лилля» в «Милан» прошлым летом. В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.