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«Мое левое крыло пострадало, возвращение в воздух будет опасным». Меньян — о травме

01:36

Голкипер «Милана» Майк Меньян обратился к болельщикам после операции. 26-летний француз выбыл из строя на 10 недель из-за проблем с левым запястьем.

«Мое левое крыло пострадало, возвращение в воздух будет опасным. Спасибо всем за сообщения и поддержку, вместе мы сильнее «, — написал Меньян в Twitter.

Напомним, Меньян перешл из «Лилля» в «Милан» прошлым летом. В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.

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Евгений Козинов все материалы автора

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