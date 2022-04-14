«Ювентус» продлил контракт с вратарем Перином до 2025 года
«Ювентус» продлил контракт с вратарем Маттиа Перином.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, новое соглашение 29-летнего итальянцем рассчитано до 30 июня 2025 года.
Напомним, что вратарь перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. Сезон-2019/20 и сезон-2020/21 Перин провел на правах аренды в генуэзском клубе.
В нынешнем сезоне Перин провел восемь матчей за «Ювентус» и пропустил восемь мячей.
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|
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|68
|
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|Интер
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
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|32
|17
|6
|9
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|
6
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|
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|53
|
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|14
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|51
|
9
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|32
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|46
|
10
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|32
|12
|9
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|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|31
|10
|9
|12
|35-30
|39
|
13
|Болонья
|31
|10
|7
|14
|34-44
|37
|
14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|32
|8
|5
|19
|39-54
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|31
|3
|7
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|23-71
|15
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|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|- : -
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
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|Г
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Лацио
|24
|
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Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
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|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|5
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