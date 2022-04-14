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«Ювентус» продлил контракт с вратарем Перином до 2025 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» продлил контракт с вратарем Маттиа Перином.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, новое соглашение 29-летнего итальянцем рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что вратарь перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. Сезон-2019/20 и сезон-2020/21 Перин провел на правах аренды в генуэзском клубе.

В нынешнем сезоне Перин провел восемь матчей за «Ювентус» и пропустил восемь мячей.

Источник: https://www.juventus.com/it/news/articoli/ufficiale-perin-rinnova-fino-al-2025
Маттиа Перин
Футбол
ФК Дженоа
ФК Ювентус
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«Ювентус» близок к продлению контракта с голкипером Перином
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