«Ювентус» продлил контракт с вратарем Перином до 2025 года

«Ювентус» продлил контракт с вратарем Маттиа Перином.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, новое соглашение 29-летнего итальянцем рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что вратарь перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. Сезон-2019/20 и сезон-2020/21 Перин провел на правах аренды в генуэзском клубе.

В нынешнем сезоне Перин провел восемь матчей за «Ювентус» и пропустил восемь мячей.