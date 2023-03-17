Онана: «В детстве я и представить себе не мог, что стану игроком «Интера»

Вратарь «Интера» Андре Онана рассказал о своей карьере и о переходе в миланский клуб.

«Смирение и работа были решающими в моей карьере, потому что без этого нет награды, — цитирует Footsteps голкипера. — Мир футбола очень сложен, и если ты не выложишься по максимуму, то рискуешь расплачиваться за последствия. В конце концов, футбол похож на американские горки, есть взлеты и падения. В детстве поле было рядом с моим домом. Это было идеальное место, чтобы научиться играть. В детстве я и представить себе не мог, что стану игроком «Интера». Моя мечта началась на том поле, когда я играл в футбол с друзьями, и мы все мечтали о лучшем будущем. Мне очень нравится Милан, Италия тоже. Мне нравится история, я впечатлен людьми, которых встретил».

Онана выступает за «Интер» с лета 2022 года. Срок контракта 26-летнего камерунца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Онана провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 22 гола и 14 раз сыграл на ноль.