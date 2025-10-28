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28 октября 2025, 14:36

Вратарь «Интера» Мартинес на автомобиле насмерть сбил 81-летнего пенсионера в инвалидной коляске

Сергей Ярошенко
Хосеп Мартинес.
Фото Getty Images

Вратарь «Интера» Хосеп Мартинес сбил на своем автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, сообщает Quicomo.it.

Инцидент произошошел утром 28 октября.

По информации источника, удар был сильным и, несмотря на немедленное вмешательство спасателей, пожилого мужчину спасти не удалось. Смерть была констатирована на месте происшествия. В знак траура миланский клуб отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву. Отмечается, что сам футболист находится в состоянии шока.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2024 года. За это время на счету 27-летнего испанца 12 матчей во всех турнирах, 7 из которых он отстоял на ноль. Контракт голкипера с клубом рассчитан конца июня 2029 года.

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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
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