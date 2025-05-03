Де Хеа: «Я очень счастлив во Флоренции и получаю огромное удовольствие от итальянского футбола»
Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа прокомментировал свое будущее в клубе.
«Я просто работаю день за днем. Я очень счастлив во Флоренции и получаю огромное удовольствие от итальянского футбола. Надеюсь, что со своей командой я добьюсь максимума», — приводит слова Де Хеа Football Italia.
Де Хеа летом 2024 года подписал однолетний контракт с «Фиорентиной». По информации СМИ, итальянский клуб планирует предложить ему новое соглашение со значительным повышением зарплаты.
В текущем сезоне вратарь сыграл за «Фиорентину» 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.
Новости