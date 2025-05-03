Футбол
3 мая, 09:17

Де Хеа: «Я очень счастлив во Флоренции и получаю огромное удовольствие от итальянского футбола»

Ана Горшкова
Корреспондент

Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа прокомментировал свое будущее в клубе.

«Я просто работаю день за днем. Я очень счастлив во Флоренции и получаю огромное удовольствие от итальянского футбола. Надеюсь, что со своей командой я добьюсь максимума», — приводит слова Де Хеа Football Italia.

Де Хеа летом 2024 года подписал однолетний контракт с «Фиорентиной». По информации СМИ, итальянский клуб планирует предложить ему новое соглашение со значительным повышением зарплаты.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «Фиорентину» 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.

Давид де Хеа
ФК Фиорентина
    Ваноли потерял сознание во время матча серии А
