Де Хеа: «Я очень счастлив во Флоренции и получаю огромное удовольствие от итальянского футбола»

Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа прокомментировал свое будущее в клубе.

«Я просто работаю день за днем. Я очень счастлив во Флоренции и получаю огромное удовольствие от итальянского футбола. Надеюсь, что со своей командой я добьюсь максимума», — приводит слова Де Хеа Football Italia.

Де Хеа летом 2024 года подписал однолетний контракт с «Фиорентиной». По информации СМИ, итальянский клуб планирует предложить ему новое соглашение со значительным повышением зарплаты.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «Фиорентину» 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.