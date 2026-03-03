Голкипер «Фиорентины» де Хеа: «Подарили «Удинезе» три мяча»

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа разочарован поражением от «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Игра прошла 2 марта в Удине и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«До этого матча было несколько хороших игр, но тут мы все слили. Подарили сопернику три мяча. Не было энергии, потому так провалили относительно несложный матч. Нам нельзя расслабляться, как только это происходит, терпим поражения», — приводит Fiorentinanews.com слова де Хеа.

«Фиорентина» с 24 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда проведет 8 марта против «Пармы».

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