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Вратарь «Аталанты» Спортьелло вылечился от коронавируса

14:17
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Вратарь «Аталанты»? Марко Спортьелло вылечился от коронавируса, сообщил официальный сайт клуба.

27-летний итальянец был первым игроком команды, который заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест 20 марта.

После двух последовательных тестов в течение 48 часов результат на коронавирус был отрицательный. Спортьелло выполнит все проверки в течение следующих нескольких дней и впоследствии сможет возобновить индивидуальные тренировки.

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