Вратарь «Аталанты» Спортьелло вылечился от коронавируса

Вратарь «Аталанты»? Марко Спортьелло вылечился от коронавируса, сообщил официальный сайт клуба.

27-летний итальянец был первым игроком команды, который заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест 20 марта.

После двух последовательных тестов в течение 48 часов результат на коронавирус был отрицательный. Спортьелло выполнит все проверки в течение следующих нескольких дней и впоследствии сможет возобновить индивидуальные тренировки.