Вратарь «Аталанты» Голлини покинет клуб летом
21:32
Голкипер Пьерлуджи Голлини намерен покинуть «Аталанту» этим летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
На игрока претендуют «Лацио», «Интер», «Рома» и «Тоттенхэм». Текущий контракт 26-летнего голкипера с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее футболист был признан лучшим голкипером чемпионата Италии по итогам сезона-2019/2020.
В прошедшем сезоне Голлини принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, пропустил 32 мяча и в 13 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.
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