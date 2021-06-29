Вратарь «Аталанты» Голлини покинет клуб летом

Голкипер Пьерлуджи Голлини намерен покинуть «Аталанту» этим летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

На игрока претендуют «Лацио», «Интер», «Рома» и «Тоттенхэм». Текущий контракт 26-летнего голкипера с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее футболист был признан лучшим голкипером чемпионата Италии по итогам сезона-2019/2020.

В прошедшем сезоне Голлини принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, пропустил 32 мяча и в 13 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.