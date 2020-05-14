Врач «Лацио»: «Глупо отправлять всю команду на карантин, если заразился один человек»

Главный врач «Лацио» Иво Пульчини поделился мнением о медицинском протоколе, который нужно будет соблюдать в серии А после возобновления сезона, запланированного на 13 июня.

Ранее сообщалось, что в Италии посчитали немецкую модель возобновления сезона слишком мягкой. Медицинский протокол в серии А предполагает остановку турнира даже в случае единственного заражения. Клубы выступали за использование немецкой модели, но получили отказ от научного комитета.

— Сажать всю команду и персонал на карантин, если кто-то один сдаст положительный тест на коронавирус, — приводит Football Italia слова Пульчини. — Тем не менее, научный комитет не хочет прислушиваться к доводам тех людей, которые работают в футбольной медициной и непосредственно сталкиваются с тем, что происходит на поле, а не просто сидит в кабинетах. Если у меня в команде кто-то заразится коронавирусом, я изолирую этого человека, после чего протестирую всех остальных. Если они окажутся здоровыми, а их тесты отрицательными, то почему я должен относиться к ним, как к больным? Мы что, сумасшедшие? Люди из научного комитета вообще разбираются в медицине? Позвольте мне решать, отправлять всю мою команду на карантин или нет. Давайте следовать немецкой модели, из которой следует, что на 15-дневный карантин отправляют только зараженных.