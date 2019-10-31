«Вперед!» Фото Дибалы с Роналду в победной раздевалке «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в своем Instagram фотографию с одноклубником Криштиану Роналду после победы над «Дженоа» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

34-летний Роналду забил победный гол в ворота соперника на 6-й компенсированной минуте матча.

«Вперед!» — подписал фото Дибала.

«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице серии А с 26 очками.

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