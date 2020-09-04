«Вперед, «Аталанта». Миранчук показал, как выглядит в форме итальянской команды

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выложил новый пост в Instagram. Он показал, как выглядит в форме итальянской команды.

— Счастлив быть здесь. Вперед, «Аталанта», — написал Миранчук.

О принципиальной договоренности «Аталанты» с московским «Локомотивом» относительно перехода Миранчука стало известно в предпоследний день лета. После этого футболист отбыл в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания личного контракта. 24-летний игрок поставил подпись под соглашением, действующим до лета 2025 года.