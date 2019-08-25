Возлюбленная Роналду рассказала, что ей нелегко быть партнером такого знаменитого человека

Возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, что быть девушкой столь известного футболиста нелегко.

- Быть партнером кого-то настолько известного нелегко, но я бы не променяла это ни на что в мире, — приводит The Sun cлова Родригес. — То, что я чувствую к нему, сильнее всего, любого давления. Вместе мы сильнее, мы восхищаемся друг другом. Соблазнять и мечтать — это так важно. Я всегда сплю в нижнем белье, и я предпочитаю сексуальное белье. Это удобно, сексуально и романтично. В нем есть все, и это сделает вашего мужчину счастливым.

Напомним, Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.