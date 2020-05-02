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Возлюбленная Роналду показала Криштиану без футболки: карантин ему не страшен

19:38
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото instagram.com
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Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — опубликовала новые фотографии и видео в Instagram. Девушка вместе с 35-летним португальцем и его сыном Криштиану Роналду — младшим отправилась в поход по острову Мадейра.

«Понта-де-Сан-Лоренсу (самая восточная точка Мадейры)», — подписала пост Джорджина.

На одном из снимков Родригес запечатлела Роналду без футболки.

С 9 марта Роналду с семьей находится в Португалии. Ранее появилась информация, что форвард туринцев останется на родине как минимум до конца недели.

Невеста Роналду выложила фото в стрингах: вид сзади

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