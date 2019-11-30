Войчех Щенсны: «Я ненавижу газеты»

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны признался, что не читает в Италии газет. Поляк подчеркнул, что не понимает, зачем издания выставляют оценки футболистам.

— Я ненавижу газеты, — цитирует Football Italia Щенсны. — Я сильно изменился, когда переехал в Италию, потому что не знал языка, не знал, что обо мне говорят. С тех пор кое-что неизменно: я не читаю газет. Рейтинги игроков меня смешат. Потому что только сам футболист знает свою оценку. Одна газета дает Игуаину 5,5 балла, другая — 7,5.