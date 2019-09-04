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Войчех Щенсны: «В «Роме» я усадил на скамейку лучшего вратаря в мире, а в «Ювентусе» — лучшего в истории»

02:29
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Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны в шутку назвал себя лучшим вратарем в мире и истории. Такой вывод он сделал, так как в «Роме» выиграл конкуренцию у Алиссона, а в туринском клубе — у Джанлуиджи Буффона.

— В «Роме» я усадил на скамейку лучшего вратаря в мире, а в «Ювентусе» — лучшего в истории, — цитирует Sport.pl Щенсны. — Оказывается, я лучший в мире и в истории. Если бы Лукаш Фабяньски усадил меня на скамейку в сборной, он был бы лучшим в истории .

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