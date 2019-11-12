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Войчех Щенсны — о реакции Роналду на замену: «Это нормально, что чемпионы немного злятся»

11:47
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Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны прокомментировал поведение одноклубника Криштиану Роналду после замены в матче чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был недоволен заменой в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.

— Думаю, для чемпиона нормально немного злиться, когда его заменяют, — цитирует A Bola Щенсны. — Он вернется в лучшем физическом состоянии, как всегда это делает, и будет играть ключевую роль в самой ответственной фазе сезона. Мы все знаем, насколько хорош Роналду. В последние недели он работал не на все сто процентов.

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