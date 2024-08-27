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Войцех Щенсны завершил игровую карьеру

Алина Савинова
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Польский вратарь Войцех Щенсны объявил о завершении игровой карьеры. 14 августа 34-летний футболист покинул «Ювентус», за который выступал с 2017 года.

«Я не просто реализовал свою мечту, я пришел туда, куда мое воображение даже не осмелилось бы меня привести. Я играл в игру на самом высоком уровне с лучшими игроками в истории. Обрел друзей на всю жизнь. Всем, что у меня есть, и всем, что я есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но я также отдал игре все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — написал Щенсны в своих соцсетях.

Футболист отдельно поблагодарил фанатов за поддержку и критику, за любовь и ненависть.

«У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец — это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время», — добавил он.

Вместе с «Ювентусом» Щенсны стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии. До туринского клуба он также играл в «Роме», «Брентфорде» и «Арсенале». За основную команду сборной Польши голкипер с 2009 года провел 84 матча.

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