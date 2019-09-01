Воскресная тренировка Роналду в зале. Видео
14:24
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился в своем Twitter видеозаписью со своей тренировки в зале.
— Счастливого воскресенья! — подписал Роналду видеоролик.
Форвард принял участие в невероятном матче 2-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:3), забив гол на 62 минуте встречи. Туринская команда вела 3:0 после его мяча, но затем чуть было не упустила победу.
Happy Sunday ??? pic.twitter.com/Cjkouy8CLV— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 1, 2019
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