Воскресная тренировка Роналду в зале. Видео

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился в своем Twitter видеозаписью со своей тренировки в зале.

— Счастливого воскресенья! — подписал Роналду видеоролик.

Форвард принял участие в невероятном матче 2-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:3), забив гол на 62 минуте встречи. Туринская команда вела 3:0 после его мяча, но затем чуть было не упустила победу.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица