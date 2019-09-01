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Воскресная тренировка Роналду в зале. Видео

14:24
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился в своем Twitter видеозаписью со своей тренировки в зале.

— Счастливого воскресенья! — подписал Роналду видеоролик.

Форвард принял участие в невероятном матче 2-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:3), забив гол на 62 минуте встречи. Туринская команда вела 3:0 после его мяча, но затем чуть было не упустила победу.

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