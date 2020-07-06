Воры ограбили дом Рибери во Флоренции
6 июля 2020, 14:09
Дом полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери ограбили, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, неизвестные ворвались в дом хавбека, когда его не было дома. По всей видимости, дом Рибери обворовали, когда он принимал участие в матче против «Пармы» (2:1).
Рибери выступает за «Фиорентину» с лета 2019 года. В текущем сезоне француз провел 15 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...