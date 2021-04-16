Вооруженные грабители ночью ворвались в дом Смоллинга, заставив игрока открыть сейф

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг стал жертвой грабителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведением источника, ночью трое вооруженных людей ограбили дом футболиста в Риме, вынудив его открыть сейф, а также отдать часы и драгоценности. Жена Смоллинга и их двухлетний сын в это время также были дома.

В ноябре 2020 года был ограблен дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, но на тот момент его самого и семьи не было дома.