Во время матча Кубка Италии взорвался баллончик судьи с исчезающим спреем
У главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Италии «Лечче» — «Сассуоло» (2:0) во время игры выпал баллончик с исчезающим спреем, который раздавил один из футболистов.
Данный инструмент футбольные судьи используют для отметки точных мест установки мяча во время штрафных ударов. Матч судил Даниэле Перенцони, который держал баллончик в заднем кармане шорт. На 9-й минуте встречи спрей выпал на землю, после чего взорвался, так как один из игроков случайно на него наступил.
Впервые спрей начал широко использоваться арбитрами после чемпионата мира-2014 в Бразилии.
В следюущем раунде турнира «Сассуоло», который выступает в серии В, сыграет с «Миланом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
2
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
4
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
5
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
6
|Милан
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|
7
|Интер
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
16
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
17
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
18
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|2 : 3
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|2 : 0
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|0 : 0
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|2 : 2
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|2 : 1
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|1 : 2
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 0
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|1 : 2
|24.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0