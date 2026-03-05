Во Флоренции не верят в бывшего тренера «Спартака» Ваноли

Как стало известно «СЭ», руководство «Фиорентины» не видит Паоло Ваноли, чей контракт с «фиалками» завершается ближайшим летом, главным тренером команды в будущем сезоне.

Экс-тренер «Спартака», принявший команду по ходу Серии А-2025/26 в зоне вылета, не убеждает хозяев клуба своей работой. Хотя «Фиорентина» на данный момент поднялась на спасительное 17-е место, ее по-прежнему лихорадит. У Ваноли нет полного контроля над раздевалкой, его истеричное поведение у кромки поля вызывает у многих раздражение, посещаемость домашних матчей находится на низком для города уровне. Из-за ремонта на стадионе «Артемио Франки» его вместимость изначально упала практически вдвое — с 43 000 до 22 000 мест. При этом лишь однажды с начала сезона на стадионе был аншлаг — против «Ювентуса».

Руководство «Фиорентины», обеспокоенное ситуацией, пошло на ранее не свойственные клубу меры, чтобы вернуть болельщиков: билеты на фанатский сектор на два ближайших матча Серии А: против «Пармы» и «Интера» — предлагаются единым пакетом со скидкой.

У Ваноли есть шанс остаться в клубе в том случае, если «фиалки» выиграют Лигу конференций, где их соперником по 1/8 финала стал польский «Ракув». Однако в самой Флоренции мало кто верит в победу в этом турнире — куда реальнее перспектива вылететь из Серии А в год своего 100-летия.