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5 марта, 16:55

Во Флоренции не верят в бывшего тренера «Спартака» Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Как стало известно «СЭ», руководство «Фиорентины» не видит Паоло Ваноли, чей контракт с «фиалками» завершается ближайшим летом, главным тренером команды в будущем сезоне.

Экс-тренер «Спартака», принявший команду по ходу Серии А-2025/26 в зоне вылета, не убеждает хозяев клуба своей работой. Хотя «Фиорентина» на данный момент поднялась на спасительное 17-е место, ее по-прежнему лихорадит. У Ваноли нет полного контроля над раздевалкой, его истеричное поведение у кромки поля вызывает у многих раздражение, посещаемость домашних матчей находится на низком для города уровне. Из-за ремонта на стадионе «Артемио Франки» его вместимость изначально упала практически вдвое — с 43 000 до 22 000 мест. При этом лишь однажды с начала сезона на стадионе был аншлаг — против «Ювентуса».

Руководство «Фиорентины», обеспокоенное ситуацией, пошло на ранее не свойственные клубу меры, чтобы вернуть болельщиков: билеты на фанатский сектор на два ближайших матча Серии А: против «Пармы» и «Интера» — предлагаются единым пакетом со скидкой.

У Ваноли есть шанс остаться в клубе в том случае, если «фиалки» выиграют Лигу конференций, где их соперником по 1/8 финала стал польский «Ракув». Однако в самой Флоренции мало кто верит в победу в этом турнире — куда реальнее перспектива вылететь из Серии А в год своего 100-летия.

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Паоло Ваноли
ФК Фиорентина
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«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в первом 1/2 финала матче Кубка Италии

Экс-футболист «Милана» и сборной Италии Бонавентура завершил карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17
 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18
 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
 Верона 38 3 12 23 25-61 21
20
 Пиза 38 2 12 24 26-71 18
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36 тур
37 тур
38 тур
22.05 21:45 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
24.05 21:45 Милан – Кальяри 1 : 2
24.05 21:45 Кремонезе – Комо 1 : 4
24.05 21:45 Лечче – Дженоа 1 : 0
24.05 21:45 Торино – Ювентус 2 : 2
24.05 21:45 Верона – Рома 0 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 14
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 21 1 6
Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус

Рома

 30 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 32 1 12
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