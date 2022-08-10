Влашич согласился на снижение зарплаты на 500 тысяч евро ради перехода в «Торино»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич завершает свой переход в «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

В ближайшее время 24-летний хорват пройдет медицинское обследование. Футболист согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро ради того, чтобы перейти в итальянский клуб.

Вчера сообщалось, что «Торино» арендует игрока на сезон-2022/23 с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 31 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 22 миллиона евро.