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Сегодня, 10:13

Влашич согласился на снижение зарплаты на 500 тысяч евро ради перехода в «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никола Влашич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич завершает свой переход в «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

В ближайшее время 24-летний хорват пройдет медицинское обследование. Футболист согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро ради того, чтобы перейти в итальянский клуб.

Вчера сообщалось, что «Торино» арендует игрока на сезон-2022/23 с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 31 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 22 миллиона евро.

Никола Влашич
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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