Влашич согласился на снижение зарплаты на 500 тысяч евро ради перехода в «Торино»
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич завершает свой переход в «Торино», сообщает журналист Николо Скира.
В ближайшее время 24-летний хорват пройдет медицинское обследование. Футболист согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро ради того, чтобы перейти в итальянский клуб.
Вчера сообщалось, что «Торино» арендует игрока на сезон-2022/23 с опцией выкупа за 15 миллионов евро.
Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 31 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 22 миллиона евро.
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|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
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|Лацио
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|0
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|0-0
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6
|Рома
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|Фиорентина
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|0
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8
|Аталанта
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|0-0
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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