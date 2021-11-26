Влахович рассказал об отношении к Ибрагимовичу

Нападающий «Фиорентины» сообщил, что после победы команды в матче 13-го тура серии А с «Миланом» (4:3) не испытал особого счастья. Футболист в этой встрече оформил дубль. В составе миланцев два гола забил Златан Ибрагимович.

«Матч с «Миланом» был мечтой. Это моя работа и это уже в прошлом. Важно то, что нас ждет впереди. Я должен усердно заниматься, это я и буду делать. Как-то давно Златан дал мне свою футболку и написал на сербском, чтобы я не унывал и упорно работал.

Каждый матч с «Миланом» для меня особенный, ведь все знают мое отношение к Ибрагимовичу, он великий чемпион. После матча я не стал к нему подходить, чтобы не беспокоить его», — цитирует Влаховича Football Italia.