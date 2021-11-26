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Влахович рассказал об отношении к Ибрагимовичу

Влахович прокомментировал свои эмоции после матча «Фиорентины» с «Миланом»
18:58
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Нападающий «Фиорентины» сообщил, что после победы команды в матче 13-го тура серии А с «Миланом» (4:3) не испытал особого счастья. Футболист в этой встрече оформил дубль. В составе миланцев два гола забил Златан Ибрагимович.

«Матч с «Миланом» был мечтой. Это моя работа и это уже в прошлом. Важно то, что нас ждет впереди. Я должен усердно заниматься, это я и буду делать. Как-то давно Златан дал мне свою футболку и написал на сербском, чтобы я не унывал и упорно работал.

Каждый матч с «Миланом» для меня особенный, ведь все знают мое отношение к Ибрагимовичу, он великий чемпион. После матча я не стал к нему подходить, чтобы не беспокоить его», — цитирует Влаховича Football Italia.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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