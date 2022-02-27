Влахович поделился эмоциями после победного матча «Ювентуса» с «Эмполи»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победный матч команды против «Эмполи» (3:2) в 27-м туре серии А.

«Эти три очка многое значат для нас, так как до этого мы дважды сыграли вничью. Было очень важно победить, мы это сделали. Завоевал ли я «Ювентус»? Нет, потому что человек никогда не сможет выйти на поле без команды. Я забил благодаря команде», — цитирует Влаховича DAZN.

Футболист в этой встрече отметился дублем. «Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» находится на 13-й позиции (31 очко).