Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Влахович отказался подписывать новый контракт с «Фиорентиной»

14:17
Теги:

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отклонил первичное предложение клуба о продлении контракта, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Руководство хочет подписать с форвардом новый контракт до 2025 года с зарплатой 2 миллиона евро в год. Однако Влахович не согласен с этими условиями, а его агент работает над переходом в другой клуб.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за «Фиорентину» 36 матчей, забив 19 мячей.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Сочи» все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов
Школьники не смогли улететь в Новосибирск из Петербурга
Экс-чемпион мира по тхэквондо потерял ногу после прививки AstraZeneca
Пропавшую семью с ребенком отыскали под Красноярском

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд