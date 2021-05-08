Влахович отказался подписывать новый контракт с «Фиорентиной»
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отклонил первичное предложение клуба о продлении контракта, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Руководство хочет подписать с форвардом новый контракт до 2025 года с зарплатой 2 миллиона евро в год. Однако Влахович не согласен с этими условиями, а его агент работает над переходом в другой клуб.
В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за «Фиорентину» 36 матчей, забив 19 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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