Влахович — о переходе в «Ювентус»: «Это самый счастливый день рождения»

Новичок «Ювентуса» Душан Влахович поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

«Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью такого великого клуба. «Ювентус» является олицетворением гордости и традиций. Хочу, чтобы люди гордились мной.

Сегодня особенный день для меня. Это самый счастливый день рождения. Наша команда всегда будет идти к цели, чего бы нам это не стоило», — приводит слова футболиста Sky Italia.

Отметим, что 28 января футболист празднует свой 22-й день рождения.