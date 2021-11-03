«ПСЖ» рассматривает Влаховича в качестве возможной замены Мбаппе
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович находится в сфере интересов «ПСЖ». Французский клуб хочет приобрести 21-летнего серба, если форвард Килиан Мбаппе все же покинет Париж, сообщает Le10Sports.
Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо ранее сообщил, что 21-летний сербский форвард не будет продлевать контракт с клубом, истекающий летом 2022 года. По данным ряда итальянских источников, «Фиорентина» попытается продать нападающего во время зимнего трансферного окна, чтобы не допустить его бесплатного ухода летом.
В текущем чемпионате за 11 игр Влахович забил восемь мячей. Всего за весь 2021 год в серии А он забил уже 25 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю