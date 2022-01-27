Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:30

Влахович может взять 7-й номер в «Ювентусе»

Душан Влахович может взять 7-й номер в «Ювентусе»
Виктория Кравченко

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович в скором времени может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист возьмет 7-й номер в туринском клубе, под которым ранее выступал нападающий Криштиану Роналду.

Влахович на данный момент играет под 9-м номером, однако эта цифра на данный момент принадлежит Альваро Морате.

Ранее сообщалось, что фанаты «Фиорентины» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес Влаховича у стадиона флорентийского клуба «Артемио Франки» из-за возможного перехода нападающего в «Ювентус».

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Аталанты» Гозенс проходит медосмотр для перехода в «Интер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости