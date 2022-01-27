Душан Влахович может взять 7-й номер в «Ювентусе»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович в скором времени может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист возьмет 7-й номер в туринском клубе, под которым ранее выступал нападающий Криштиану Роналду.

Влахович на данный момент играет под 9-м номером, однако эта цифра на данный момент принадлежит Альваро Морате.