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Владелец «Лацио» Лотито передал «Салернитану» трасту перед продажей

10:04
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Владелец «Лацио» Клаудио Лотито отправил документы о передаче владении «Салернитаной» слепому трасту, сообщает Football Italia.

По установленным правилам, одно и то же лицо не может быть владельцем двух и более клубов серии А. Теперь траст имеет 6 месяцев для окончательной продажи «Салернитаны».

«Салернитана» впервые за 23 года получила право сыграть в чемпионате Италии.

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