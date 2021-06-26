Владелец «Лацио» Лотито передал «Салернитану» трасту перед продажей

Владелец «Лацио» Клаудио Лотито отправил документы о передаче владении «Салернитаной» слепому трасту, сообщает Football Italia.

По установленным правилам, одно и то же лицо не может быть владельцем двух и более клубов серии А. Теперь траст имеет 6 месяцев для окончательной продажи «Салернитаны».

«Салернитана» впервые за 23 года получила право сыграть в чемпионате Италии.