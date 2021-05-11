Владелец «Лацио» должен в 30-днейвный срок продать клуб-новичок серии А
08:39
Владелец «Лацио» Клаудио Лотито, который также владеет командой «Салернитана», должен продать последний клуб из-за того, что обе команды в сезоне-2021/22 будут играть в серии А, сообщает Football Italia. «Салернитана» впервые за 23 года получила право сыграть в чемпионате Италии.
По установленным правилам, одно и то же лицо не может быть владельцем двух и более клубов серии А. Таким образом, Лотито должен продать клуб в течение 30 дней.
Ранее сообщалось, что Лотито отрицает свою причастность к клубу-новичку серии А.
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