Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Криштиану Роналду»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

— Горжусь командой, потому что ребята выложились по полной программе. Сегодня был замечательный дел, — приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport.

Вы видели, как Рибери сыграл в 36 лет? Да он сыграл лучше Криштиану Роналду.

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