Владелец "Фиорентины раскритиковал игру "Ювентуса" в еврокубках

Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо в негативном ключе высказался о выступлении "Ювентуса" на международной арене. Напомним, что в сезоне-2018/19 "Ювентус" проиграл "Аяксу" на сталии 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 1:2).

– Я знаю, что в Италии "Ювентус" считается огромной силой, – приводит слова Коммиссо Football Italia со ссылкой на Sky Italia. – Не забывайте, что я сам когда-то был болельщиком "Юве". В Италии этот клуб выиграл все, что только возможно. Но теперь им нужно добиться успеха в Европе.

Потому что мне просто отвратительно видеть, как они возвращаются оттуда с пустыми руками год за годом. Итальянский футбол должен быть более сбалансированным. Может, "Фиорентина" сможет этому поспособствовать.