Владелец «Фиорентины» не будет препятствовать переходу Кьезы в «Ювентус»

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо заявил, что не будет мешать переходу нападающего Федерико Кьезы в «Ювентус», если получит достойное предложение.

— Кьеза должен принять решение, если он захочет уйти, я не буду ему препятствовать при наличии соответствующего предложения, — цитирует Комиссо La Gazzetta dello Sport. — Если он захочет уйти в «Ювентус», то у нас нет возражений против определенных клубов, но в данный момент у нас отличные отношения с Федерико и его отцом.

В нынешнем сезоне нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 5 передачами. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже согласовал трансфер Кьезы с отцом футболиста. «Фиалки» хотят выручить за трансфер около 60 миллионов евро.