Владельцы «Ромы» и «ПСЖ» обсуждают переход Вейналдума

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин и президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи обсуждают трансфер полузащитника парижан Джорджиньо Вейналдума, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футбольные функционеры близко общаются, поэтому детали перехода могут быть улажены в ближайшее время.

«ПСЖ» готов платить половину зарплаты футболиста, которая составляет 7 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что сумма последующего выкупа контракта Вейналдума может составить 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.