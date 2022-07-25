Владельцы «Ромы» и «ПСЖ» обсуждают переход Вейналдума
Владелец «Ромы» Дэн Фридкин и президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи обсуждают трансфер полузащитника парижан Джорджиньо Вейналдума, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, футбольные функционеры близко общаются, поэтому детали перехода могут быть улажены в ближайшее время.
«ПСЖ» готов платить половину зарплаты футболиста, которая составляет 7 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что сумма последующего выкупа контракта Вейналдума может составить 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.
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|0
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|0
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
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|0
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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