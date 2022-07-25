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Сегодня, 11:56

Владельцы «Ромы» и «ПСЖ» обсуждают переход Вейналдума

Руслан Минаев
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Владелец «Ромы» Дэн Фридкин и президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи обсуждают трансфер полузащитника парижан Джорджиньо Вейналдума, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футбольные функционеры близко общаются, поэтому детали перехода могут быть улажены в ближайшее время.

«ПСЖ» готов платить половину зарплаты футболиста, которая составляет 7 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что сумма последующего выкупа контракта Вейналдума может составить 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.

Джорджиньо Вайналдум
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