Владельцы «Милана» готовы продать клуб

Корпорация Elliott Management, владеющая «Миланом», готова продать итальянский футбольный клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Приобрести «Милан» хочет инвестиционный фонд из Бахрейна Investcorp. Elliott Management оценивает клуб в 1,1 миллиарда евро и хочет сохранить за собой 10 процентов акций. Стороны могут заключить сделку до конца апреля.

Investcorp планирует уволить генерального директора «россонери» Ивана Газидиса. При этом будущие владельцы красно-черных хотят оставить в клубе спортивного директора Рикки Массару и технического директора Паоло Мальдини.