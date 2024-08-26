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Кварацхелию признали лучшим в матче «Наполи» с «Болоньей»

Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В матче 2-го тура серии А «Наполи» победил дома «Болонью» (3:0). Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч. В его активе — забитый мяч и голевая передача.

Итальянские спортивные СМИ назвали Хвичу лучшим игроком встречи.

Corriere dello Sport — 8,0: «Был активен на протяжении всего поединка. Его удар головой пришелся в крестовину. Отдал волшебную голевую передачу на Ди Лоренцо. Забил гол, который закрепил преимущество «Наполи».

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Изящная голевая передача на Ди Лоренцо и забитый мяч, который снял все вопросы. Был очень активен, порадовал эффективным дриблингом. С возвращением, Кварадона».

Tuttosport — 7,5: «Создал много проблем обороне сопернике, едва не забил головой. Отдал шикарную голевую передачу на капитана Ди Лоренцо. Забил и сам».

Следующую игру «Наполи», у которого 3 очка после двух туров, проведет 31 августа дома против «Пармы».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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