Кварацхелию признали лучшим в матче «Наполи» с «Болоньей»
В матче 2-го тура серии А «Наполи» победил дома «Болонью» (3:0). Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч. В его активе — забитый мяч и голевая передача.
Итальянские спортивные СМИ назвали Хвичу лучшим игроком встречи.
Corriere dello Sport — 8,0: «Был активен на протяжении всего поединка. Его удар головой пришелся в крестовину. Отдал волшебную голевую передачу на Ди Лоренцо. Забил гол, который закрепил преимущество «Наполи».
La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Изящная голевая передача на Ди Лоренцо и забитый мяч, который снял все вопросы. Был очень активен, порадовал эффективным дриблингом. С возвращением, Кварадона».
Tuttosport — 7,5: «Создал много проблем обороне сопернике, едва не забил головой. Отдал шикарную голевую передачу на капитана Ди Лоренцо. Забил и сам».
Следующую игру «Наполи», у которого 3 очка после двух туров, проведет 31 августа дома против «Пармы».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Торино
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|0 : 1
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|0 : 0
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|2 : 1
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|1 : 2
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|3 : 0
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|
|
Ондрей Дуда
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2