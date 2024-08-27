Вингер «Юве» Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне»
Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По данным источника, итальянец дал каталонцам один день, чтобы они сделали ему предложение о трансфере. Если «Барса» не сделает этого, он будет рассматривать другие варианты.
Ранее сообщалось, что Кьеза готов перейти в «Ливерпуль».
Футболист выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
3
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Торино
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|- : -
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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