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Вингер «Юве» Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, итальянец дал каталонцам один день, чтобы они сделали ему предложение о трансфере. Если «Барса» не сделает этого, он будет рассматривать другие варианты.

Ранее сообщалось, что Кьеза готов перейти в «Ливерпуль».

Футболист выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Федерико Кьеза
ФК Барселона
ФК Ювентус
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