Винченцо Монтелла разгневан ВАР: «Почему пять человек не могут посмотреть повтор?»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла считает, что его команда несправедливо проиграла «Наполи» (3:4) в матче 1-го тура чемпионата Италии. По его словам, ряд решений арбитра были спорными.

— Я благодарю игроков, фанатов, которые придавали нам сил, — цитирует Sky Italia Монтеллу. — Жаль, что результат можно обсуждать до конца времен и не понять его. Пенальти на Мертенсе? Все видели, что он симулировал. Почему пять человек не могут посмотреть повтор и увидеть это? И не говорите после этого, что Кьеза любит «нырять». Я горжусь игроками. И очень расстроен, потому что мы не заслужили поражения. Это злит. Конечно, ошибки случаются, но иногда они приводят к пенальти, а иногда — нет. Судья сказал, что фол на Мертенсе был очевиден. Но почему бы не посмотреть ВАР? Иронично, но ошибки проще понять и принять, когда ВАР нет. Я видел и более серьезные ошибки, но не могу понять, почему ВАР не вмешался, когда есть такая возможность.