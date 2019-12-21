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Винченцо Монтелла: «Не знаю, останусь ли в «Фиорентине» после Рождества»

10:17
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:4).

— Мы давили вплоть до третьего гола, и, если бы у нас было немного больше удачи, мы бы могли перевернуть игру, — цитирует Монтеллу Sky Sport Italia. — Вы спросите меня, останусь ли я после Рождества, но я не могу этого знать. Если клуб еще ничего не сделал, это может быть и-за того, что они верят в то, что мы делаем.

«Фиорентина не заслуживает того, чтобы быть в нынешнем положении. Я считаю, что мы можем добиться большего успеха с такими игроками.

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