Винченцо Монтелла: «Не знаю, останусь ли в «Фиорентине» после Рождества»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:4).

— Мы давили вплоть до третьего гола, и, если бы у нас было немного больше удачи, мы бы могли перевернуть игру, — цитирует Монтеллу Sky Sport Italia. — Вы спросите меня, останусь ли я после Рождества, но я не могу этого знать. Если клуб еще ничего не сделал, это может быть и-за того, что они верят в то, что мы делаем.